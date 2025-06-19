Unsplash logo
Accueil Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Abonnez-vous à Unsplash+
Se connecter
Soumettre une image
A photo
Photos
2,4 k
Pen Tool
Illustrations
117
Plus
A copyright icon ©
Licence
Arrow down
Flower
Style
Arrow down
Aspect ratio
Orientation
Arrow down
Unfold
Classer par
Pertinence
Arrow down
Filters
Filtres
Épices
épice
aliments
herbe
Épices indiennes
assaisonnement
cannelle
Épices et herbes
curcuma
cuisine
poivre
légumes secs
cardamome
By Yuniaz
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Rezza Alam
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Greg Daines
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Public domain vectors
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Allison Saeng
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Prakasit Khuansuwan
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Beatriz Camaleão
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Public domain vectors
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Prakasit Khuansuwan
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Anna Kutukova
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Sara Oliveira
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Boxicons
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Greg Daines
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Adriandra Karuniawan
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Allison Saeng
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Brigitte Elsner
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
M. Faisal
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Allison Saeng
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Anna Kutukova
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Riswan Ratta
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Parcourez des images premium sur iStock
| Obtenez votre réduction dès maintenant
Plus de résultats
Unsplash logo
Créez quelque chose d’incroyable
Rendez-vous sur iStock ↗
Rendez-vous sur iStock ↗