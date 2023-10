1. Introducción

Unsplash es una plataforma de búsqueda de fotografías de uso gratuito y alta definición. Nosotros (Unsplash Inc., una corporación canadiense) operamos el sitio web Unsplash en la página unsplash.com (el “Sitio”) y todos los sitios web relacionados, el software, las aplicaciones móviles y otros servicios relacionados que proporcionamos (en conjunto, el “Servicio”) con el objetivo de celebrar y potenciar a los colaboradores y promover la creatividad en nuestra comunidad. El uso que usted hace del Servicio, y el hecho de que nosotros le proporcionemos el Servicio, constituye un acuerdo entre usted y Unsplash que implica que usted quede vinculado a los términos y condiciones de estos Términos de Servicio.

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE ESTOS TÉRMINOS DE SERVICIO AL REGISTRARSE O UTILIZAR EL SERVICIO, NOS INFORMA QUE HA LEÍDO, COMPRENDIDO Y QUE ACEPTA ESTOS TÉRMINOS DE SERVICIO, INCLUIDA NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD (EN CONJUNTO, LOS “TÉRMINOS”). Si no está de acuerdo con lo que proponemos en estos Términos, por favor no utilice (ni tendrá nuestro permiso de hacerlo) ninguna parte del Servicio.

ESTA PARTE ES MUY IMPORTANTE: Estos Términos exigen que, si entramos en una disputa con usted (o viceversa) en relación con el Servicio, a menos que viva en el Reino Unido o la Unión Europea, la disputa se resolverá mediante ARBITRAJE VINCULANTE. Esto significa que USTED RENUNCIA A SU DERECHO A DEMANDARNOS JUDICIALMENTE (O A SER DEMANDADO JUDICIALMENTE POR NOSOTROS) EN VIRTUD DE ESTE ACUERDO (excepto por algunas disputas que pueden ser llevadas a los tribunales de reclamos menores). Nuestras disputas serán determinadas por un ÁRBITRO NEUTRAL y NO UN JUEZ NI JURADO y usted no podrá iniciar ni unirse a ninguna demanda colectiva. Por favor lea atentamente la Sección 18 para conocer los detalles concretos relacionados con nuestro acuerdo de arbitraje, que nos hemos empeñado en que resulte los mas ecuánime posible para nuestros usuarios.

2. Requisitos

El Servicio está diseñado para que lo utilicen personas de al menos 13 años. Si aún no tiene 13 años, no podrá utilizar el Servicio. Si tiene 13 años o más, nos garantiza que nunca se le ha suspendido del Servicio y que su uso del Servicio no infringirá ninguna ley o reglamento. Si utiliza el Servicio en nombre de una empresa, organización u otro tipo de entidad, usted declara que tiene autoridad para vincular a la organización con estos Términos en su nombre.

3. Cuentas y registro

Al utilizar el Servicio, usted tiene la oportunidad de registrar una cuenta. Le sugerimos que registre una cuenta, ya que la creación de una cuenta en el Servicio le da acceso a funciones especiales para encontrar y descargar imágenes y contribuir a la comunidad. Si registra una cuenta, le pedimos que nos facilite algunos datos sobre usted como parte del proceso de registro, partes de los cuales son necesarios para registrar su cuenta. Usted garantiza que toda la información que proporcionará es exacta y que la mantendrá exacta y actualizada también en el futuro. También le pedimos que proporcione una contraseña para proteger la seguridad de su cuenta. Usted es responsable de mantener su contraseña segura y reservada. Cualquier actividad que ocurra bajo su cuenta será bajo su responsabilidad. Si en algún momento cree que su cuenta pudiera no estar segura, deberá notificárnoslo inmediatamente a support@unsplash.com. También puede restablecer su contraseña a través de https://unsplash.com/users/password/new.

4. Licencia limitada para usar el Servicio (pero no las fotos)

Con la condición de que siga cumpliendo estos Términos, le concedemos permiso para acceder al Servicio solo para su uso personal.

5. Licencia para fotos

Una de las mejores funciones del Servicio le permite buscar, ver y descargar fotografías que hayan sido subidas por usuarios de Unsplash (“Fotos”). Puede descargar y utilizar las Fotos del Servicio de acuerdo con, y sujeto a, la Licencia Unsplash Lo recomendamos que se familiarice con la licencia Unsplash, así como con las preguntas frecuentes que la acompañan. Para que quede claro y usted pueda tomar nota, a continuación destacamos el punto crucial de la licencia:

Unsplash le concede una licencia de derechos de autor irrevocable, no exclusiva y mundial para descargar, copiar, modificar, distribuir, ejecutar y utilizar fotos de Unsplash deforma gratuita, incluso con fines comerciales, sin necesidad de autorización el permiso o atribución del fotógrafo o de Unsplash, pero esta licencia no incluye el derecho a compilar fotos de Unsplash para replicar un servicio similar o de la competencia.

Esto significa que las Fotos del Servicio incluyen una muy amplia licencia de derechos de autor en virtud de la licencia Unsplash. Por eso decimos que son “de uso libre”. Tenga en cuenta que la licencia Unsplash no incluye el derecho a usar:

Marcas comerciales, logotipos o marcas que aparezcan en las Fotos

Imágenes de personas si son reconocibles en las Fotos

Obras de arte o de autor que aparezcan en las Fotos

Si usted descarga Fotos que contienen algunos de estos elementos, podría necesitar la autorización del propietario de la marca o de la obra de autor o de la persona interesada, en función de cómo usted utilice la Foto. Consulte nuestras Preguntas frecuentes si desea más información y, si aún no está seguro, probablemente debería consultar con un abogado con conocimientos en la materia.

6. Contenido del usuario

USTED ES EL PROPIETARIO DE TODO SU CONTENIDO DE USUARIO, INCLUIDAS LAS FOTOS QUE SUBA AL SITIO.

En un nivel alto . El Servicio le permite subir y publicar sus Fotos, así como textos escritos, imágenes, enlaces web, información de ubicación y otros contenidos (“ Contenido del usuario ”). Cualquier Contenido del usuario que usted ponga a disposición en el Servicio pertenecerá a usted o a sus licenciantes. No reclamaremos ningún derecho de propiedad sobre su Contenido del usuario; el mismo será totalmente y al 100 % el suyo

Licencia limitada a nosotros . Usted nos concede una licencia mundial, no exclusiva y libre de derechos (con derecho a sublicenciar) para alojar, almacenar, transferir, mostrar, adaptar, realizar, reproducir, modificar, traducir y distribuir su Contenido del usuario (en todo o en parte) en cualquier formato de medios y a través de cualquier canal de medios (ya conocido o que se desarrollará en futuro). Usted entiende que no le pagaremos por el uso de sus Fotos y que sus Fotos se pondrán a disposición del público para su uso sin proporcionarle atribución ni compensación.

Autoridad . Al subir Fotos al Servicio, además de la licencia que nos concede para publicar las Fotos públicamente y permitir que otros usuarios de Unsplash las descarguen y utilicen, también nos autoriza en virtud de sus derechos de autor a hacer cumplir cualquier violación de las sublicencias que concedamos en las fotos a otros. En otras palabras, si un usuario de Unsplash hace un uso indebido de una de sus Fotos descargadas del Servicio, usted nos autoriza a hacer cumplir sus derechos de autor en las Fotos en su nombre. Si está interesado en saber más sobre esto, consulte nuestras Preguntas frecuentes.

Declaraciones y garantías. Usted es el único responsable de su Contenido del usuario y de cualquier consecuencia que se produzca por haber subido o publicado el Contenido del usuario en el Servicio. Cada vez que suba o publique Contenido del usuario, nos declara y garantiza que: Usted es el creador y propietario del Contenido del usuario o tiene todos los derechos necesarios de otras personas o empresas para utilizar, y permite que otros usuarios utilicen, su Contenido del usuario en el Servicio, tal como se prevé en esta Sección 6; y Su Contenido del usuario (incluido el que usted, nosotros o cualquier otro usuario del Servicio utilice) no infringe ni se apropiará indebidamente de ningún derecho de terceros, incluidos los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, derechos de privacidad, derechos publicitarios o derechos morales, como tampoco calumnia, difama o injuria a nadie. En otras palabras, su Contenido del usuario debe ser su trabajo original y debe contar con las autorizaciones de terceros que tengan derechos sobre el Contenido del usuario antes de que suba o publique el Contenido del usuario en el Servicio.

Exención de Responsabilidad. No tenemos una manera razonable de supervisar todo el Contenido del usuario que se sube o se publica en el Servicio, y no tenemos ninguna obligación hacia usted ni hacia los demás usuarios de supervisar, editar o controlar el Contenido del usuario que usted y otros usuarios suban o publiquen en el Servicio. Esto significa que no somos responsables de ningún Contenido del usuario en el Servicio y que usted acepta no presentarnos ningún reclamo a causa del Contenido del usuario. En todo caso,podemos, en cualquier momento, eliminar, editar, someter a revisión o bloquear cualquier Contenido del usuario del Servicio (sin avisarle previamente) por cualquier motivo, incluso si creemos que el Contenido del usuario infringe estos Términos o es objetable por cualquier otro motivo. Cuando utilice el Servicio, estará expuesto al Contenido del usuario de otros usuarios, algunos de los cuales pueden ser ofensivos, inexactos o indecentes. Podremos investigar las reclamaciones en las que se alegue que el Contenido del usuario infringe estos Términos y, en esos casos, decidiremos qué medidas tomar (si corresponde) con respecto al Contenido del usuario en cuestión.

7. Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital

Cumplimos con las cláusulas de la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital aplicables a los proveedores de servicios de internet (17 U.S.C. §512 y sus modificaciones). Si usted cree que los materiales subidos o publicados en el Servicio infringen sus derechos de autor, puede ponerse en contacto con nuestro Agente designado en:

Unsplash, Inc. 500–400 rue McGill Montréal, QC H2Y 2G1, Canadá correo electrónico: abuse@unsplash.com

Cualquier notificación que alegue materiales alojados o distribuidos a través del Servicio que infrinjan los derechos de propiedad intelectual debe incluir:

la firma electrónica o física de la persona autorizada para actuar en nombre del titular de los derechos de autor u otro derecho que se presuma infringido;

una descripción de la obra con derechos de autor u otra propiedad intelectual que usted afirme ha sido objeto de violación;

una descripción del material que usted afirma que se está infringiendo y dónde se encuentra en el Servicio; su dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico;

una declaración suya en la que mencione que cree de buena fe que el uso de los materiales en el Servicio sobre el cual esté reclamando no está autorizado por el titular de los derechos de autor, su agente o la ley; y

una declaración propia en la que mencione que la información anterior contenida en su notificación es precisa, bajo pena de perjurio, y que usted es el titular de los derechos de autor o de la propiedad intelectual, o que tiene la autorización para actuar en nombre del titular de los derechos de autor o de la propiedad intelectual.

Daremos de baja (sin previo aviso) las cuentas de usuarios que consideremos “transgresores recurrentes”, o sea, un usuario al que se le ha notificado de una actividad impropia más de dos veces o al que se le ha eliminado Contenido del usuario del Servicio más de dos veces.

8. Conducta prohibida

AL UTILIZAR EL SERVICIO, USTED ACEPTA NO:

utilizar el Servicio para ningún fin ilegal o en violación de cualquier ley o reglamento;

violar ni animar a otros a violar los derechos de terceros, incluida la violación o apropiación indebida de derechos de propiedad intelectual;

subir ni publicar ningún Contenido del usuario que sea ilegal, difamatorio, calumnioso, cuestionable, profano, indecente, pornográfico, acosador, amenazador, odioso o inapropiado de cualquier otro modo;

interferir con las funciones de seguridad del Servicio (p. ej., no desactive o eluda funciones que limiten el uso o la copia de cualquier Contenido del usuario ni realice ingeniería inversa del Servicio para descubrir el Código fuente del Servicio);

interferir con nuestra operación del Servicio o con el uso del Servicio por parte de otro usuario (esto significa que usted no puede subir ni difundir virus, software publicitario o software espía, no hacer ofertas ni promociones no solicitadas, no recopilar información personal de otras personas y tampoco interferir con las redes ni los equipos que utilicemos para proporcionar el Servicio);

realizar actividades fraudulentas, como hacerse pasar por otra persona o mentir sobre su fecha de nacimiento;

vender copias de fotos sin actualizar, modificar o incorporar elementos creativos nuevos de manera significativa en las fotos, más allá de simples retoques, cambios de tamaño u otros cambios mínimos, siempre que no se realicen por medios automatizados (es decir, vender imágenes no modificadas, ligeramente modificadas o modificadas mediante copias automáticas de scripts de las fotos), lo que incluye la venta de ellas como impresiones o impresas en objetos físicos;

excepto y únicamente en la medida en que dicha restricción sea inadmisible en virtud de la legislación aplicable, usted no podrá: (a) reproducir, distribuir, exhibir públicamente ni prestar públicamente el Servicio; (b) realizar modificaciones al Servicio; o (c) interferir o eludir cualquier función del Servicio, incluido cualquier mecanismo de seguridad o de control de acceso;

excepto para el uso de la API de Unsplash de acuerdo con nuestros Términos de la API, usted no podrá acceder al Servicio utilizando bots, spiders, scripts, crawlers, scrapers u otras herramientas o aplicaciones automatizadas (que no sean su navegador web o cualquier aplicación móvil que podamos publicar);

copiar el aspecto del Sitio o acceder, descargar, copiar, modificar, distribuir, realizar o utilizar cualquier foto para crear un servicio similar o competidor, o para contribuir con las fotos a un servicio similar o competidor existentes;

transferir sus derechos a usar el Servicio o ver, acceder o usar cualquier Material; o,

intentar hacer o ayudar a otra persona a hacer cualquiera de estas cosas.

9. Servicios de otras empresas y sitios web vinculados

Puede encontrar herramientas en el Servicio que le permitan enviar información, incluido el Contenido del usuario, a los servicios de otras empresas, como a través de funciones que le permitan vincular su cuenta en el Servicio con una cuenta de otro servicio (p. ej., Twitter o Facebook o la implementación de botones “Me gusta” o “Compartir” de otras empresas). Si utiliza estas herramientas, nos permite enviar esta información a los servicios de otras empresas y reconoce que no somos responsables del uso de esta información por parte de otras empresas porque no lo controlamos en absoluto. También usted puede encontrar enlaces a otros sitios web que no son gestionados por nosotros en el Servicio. Estos sitios web tampoco están bajo nuestro control, por lo que le recomendamos que actúe con discreción una vez que abandone el Servicio.

10. Terminación de su cuenta

Si incumple cualquiera de estos Términos, su permiso para utilizar el Servicio terminará automáticamente.

Además, podemos cancelar su cuenta en el Servicio o suspender o cancelar su acceso al Servicio en cualquier momento (con o sin previo aviso) sin responsabilidad hacia usted. Usted puede cancelar su cuenta accediendo a la página https://unsplash.com/account/close.

Podemos actualizar, modificar o incluso interrumpir el Servicio en cualquier momento sin previo aviso.

11. Política de privacidad y requisitos adicionales

Nos tomamos muy en serio la privacidad y deseamos que sepa qué información recopilamos de usted y cómo la utilizamos. Por favor lea atentamente nuestra política de privacidad (la “ Política de privacidad ”). La Política de privacidad se incorpora a estos Términos como parte de nuestro acuerdo.

Además, es posible que le notifiquemos los requisitos adicionales que debe cumplir al utilizar el Servicio, incluida la Licencia Unsplash (en adelante, las “Políticas adicionales”). Estos requisitos podrían ser elementos como las políticas de uso aceptable o las pautas de la comunidad. Cualquier política adicional que publiquemos o vinculemos al Servicio se incorpora a estos Términos como parte de nuestro acuerdo.

12. Modificación de estos Términos

Es posible que, a veces, incorporemos modificaciones a estos Términos con siete días de antelación. Si lo hacemos, y cuando lo hagamos, haremos todo lo posible para notificarle los cambios. Podemos proporcionar estas notificaciones a través de un banner pop-up, enviando un correo electrónico a una dirección de correo electrónico asociada a su cuenta en el Servicio o de alguna otra manera, y le informaremos cuando la nueva versión de estos Términos entre en vigor. Si usted no acepta los nuevos Términos, podremos dar de baja su cuenta inmediatamente y cancelar su acceso al Servicio. Si tenemos alguna disputa sobre el Servicio, esta se resolverá de acuerdo con la versión de estos Términos que estaba en vigor cuando surgió la disputa.

13. Propiedad del Servicio

Unsplash, Inc. es propietaria del Servicio y lo opera. Todo el software, las interfaces visuales, los gráficos, los diseños, la información, la compilación de fotos y todos los demás elementos del Servicio (los “Materiales”) que proporcionamos están protegidos por propiedad intelectual y otras leyes. Nosotros o nuestros licenciantes son los propietarios de todos los Materiales contenidos en el Servicio y usted no podrá utilizarlos a menos que se le permita específicamente en estos Términos.

14. Indemnización

Usted es responsable del uso que haga del Servicio. Usted acepta defendernos e indemnizarnos, incluidos nuestros directores, ejecutivos, empleados, consultores, afiliados, y agentes, de y ante cualquier reclamo, obligaciones, daños y perjuicios, pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos razonables de abogados) derivados de o relacionados de alguna manera con (i) su acceso o uso del Servicio; (ii) su violación de estos Términos o de cualquier ley o regulación; (iii) su violación de los derechos de cualquier persona, incluidos los derechos de propiedad intelectual o (iv) cualquier disputa entre usted y un tercero. Si debe defendernos, tendremos el derecho de asumir el control exclusivo del asunto (sin limitar sus responsabilidades de indemnización) y, si esto sucede, usted cooperará con nuestra defensa de la demanda.

15. Exención de responsabilidad; Ninguna garantía

PROPORCIONAMOS EL SERVICIO, Y TODO EL CONTENIDO DISPONIBLE A TRAVÉS DEL SERVICIO, “TAL Y COMO SE ENCUENTRA” Y “SEGÚN ESTÁ DISPONIBLE ”, SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS. EN LA MÁXIMA MEDIDA EN QUE LA LEGISLACIÓN VIGENTE LO PERMITA, DECLINAMOS EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN FIN DETERMINADO, NO INFRACCIÓN, TITULARIDAD Y CUALQUIER GARANTÍA DERIVADA DEL CURSO DE LA NEGOCIACIÓN, EL USO O EL COMERCIO. NO GARANTIZAMOS QUE EL SERVICIO SEA ININTERRUMPIDO, SEGURO O LIBRE DE ERRORES O COMPONENTES DAÑOSOS, NI QUE VAYAMOS A SOLUCIONAR CUALQUIER ERROR O COMPONENTES DAÑOSOS.

SALVO LO DISPUESTO EN LA SECCIÓN 16 A CONTINUACIÓN, USTED UTILIZA EL SERVICIO BAJO SU PROPIO RIESGO Y ASUME TODOS LOS RIESGOS POR CUALQUIER DAÑO DERIVADO DE SU USO O ACCESO AL SERVICIO, DE SUS INTERACCIONES CON OTROS USUARIOS DEL SERVICIO Y DE CUALQUIER CONTENIDO DISPONIBLE A TRAVÉS DEL SERVICIO. SU USO DEL SERVICIO Y LA UTILIZACIÓN, EL ACCESO, LA DESCARGA O LA OBTENCIÓN DE MATERIALES O CONTENIDO A TRAVÉS DEL SERVICIO Y DE CUALQUIER SITIO O SERVICIO ASOCIADO SE REALIZARÁ A SU PROPIA DISCRECIÓN Y RIESGO, Y USTED SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE TODOS LOS DAÑOS QUE SE PRODUZCAN EN SU PROPIEDAD (INCLUIDO SU DISPOSITIVO MÓVIL UTILIZADO EN RELACIÓN CON EL SERVICIO) O DE LA PÉRDIDA DE DATOS RESULTANTE DEL USO DEL SERVICIO O DE LA DESCARGA O DEL USO DEL CONTENIDO.

EN ALGUNOS PAISES, LA LEGISLACIÓN PROHÍBE LA EXENCIÓN DE GARANTÍAS Y ES POSIBLE QUE USTED TENGA OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR SEGÚN EL LUGAR DE RESIDENCIA. NO EXCLUIMOS NI LIMITAMOS EN MODO ALGUNO NUESTRA RESPONSABILIDAD HACIA USTED EN LOS CASOS EN LOS QUE SERÍA ILEGAL HACERLO. EN EL REINO UNIDO Y EN LA UNIÓN EUROPEA, ESTO INCLUYE LA RESPONSABILIDAD POR MUERTE O LESIONES PERSONALES CAUSADAS POR NUESTRA NEGLIGENCIA O LA NEGLIGENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS, AGENTES O SUBCONTRATISTAS; POR FRAUDE O DECLARACIONES FALSAS; O POR NUESTRA OBLIGACIÓN DE PRESTAR EL SERVICIO CON CUIDADO Y HABILIDAD RAZONABLES O POR NO PRESTAR EL SERVICIO DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ACERCA DE NOSOTROS O EL SERVICIO.

16. Limitación de Responsabilidad

EN LA MAYOR MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN VIGENTE, NO SEREMOS RESPONSABLES ANTE USTED DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, CONSECUENCIAL O PUNITIVO QUE SURJA O ESTÉ RELACIONADO CON SU ACCESO A O USO (O INCAPACIDAD DE USO) DEL SERVICIO O CUALQUIER CONTENIDO DEL SERVICIO, YA SEA BASADO EN LA GARANTÍA, EL CONTRATO, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), ESTATUTO O CUALQUIER OTRA BASE LEGAL, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE HAYAMOS SIDO INFORMADOS O NO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE EXPLÍCITAMENTE EN LA SECCIÓN 18, NUESTRA RESPONSABILIDAD TOTAL MÁXIMA ANTE USTED POR CUALQUIER RECLAMO DERIVADO DE O RELACIONADO CON SU ACCESO O USO (O INCAPACIDAD DE USO) DEL SERVICIO O CUALQUIER CONTENIDO DISPONIBLE A TRAVÉS DEL SERVICIO, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA NEGLIGENCIA), ESTATUTO U OTRA BASE LEGAL, ESTÁ LIMITADA A 100 $ USD.

EN ALGUNOS LUGARES, LA LEGISLACIÓN NO PERMITE LA EXCLUSIÓN NI LA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CONSECUENCIALES O INCIDENTALES. POR LO TANTO, ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE APLIQUE EN SU CASO.

CADA DISPOSICIÓN DE ESTOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE UNA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD, RENUNCIA DE GARANTÍAS O EXCLUSIÓN DE DAÑOS ES PARA REPARTIR LOS RIESGOS BAJO ESTOS TÉRMINOS ENTRE USTED Y NOSOTROS. ESTE REPARTO ES UN ELEMENTO ESENCIAL DE LA BASE DEL ACUERDO ENTRE LAS PARTES. CADA UNA DE ESTAS DISPOSICIONES ES DIVISIBLE E INDEPENDIENTE DE TODAS LAS DEMÁS DISPOSICIONES DE ESTOS TÉRMINOS. LAS LIMITACIONES DE ESTA SECCIÓN 16 SE APLICARÁN INCLUSO SI CUALQUIER SOLUCIÓN JURÍDICA LIMITADA NO CUMPLE CON SU PROPÓSITO ESENCIAL.

17. Disposiciones Generales

Estos Términos, junto con la Política de privacidad y las demás políticas que se incluyen en estos Términos, constituyen el acuerdo completo entre usted y nosotros en relación con el uso que hace del Servicio. Excepto por nuestro derecho a actualizar estos Términos en virtud de la Sección 12 anterior, estos Términos solo pueden ser enmendados mediante un acuerdo por escrito firmado por usted y nosotros. No se le permite ceder ni transferir estos Términos, ni transferir su cuenta del Servicio a ninguna otra persona ni empresa sin nuestro consentimiento, incluida cualquier transferencia que desee realizar en relación con una adquisición corporativa. Podemos ceder estos Términos con o sin notificación previa. Cualquier retraso o falta de cumplimiento de los derechos en virtud de estos Términos, o que requiera su cumplimiento, no afectará nuestro derecho de hacer valer los derechos o a exigir su cumplimiento más adelante. Si renunciamos a cualquier incumplimiento por su parte de estos Términos, no estaremos renunciando a ningún incumplimiento posterior ni a su obligación de cumplir con los términos que haya incumplido. Hemos incluido títulos de párrafos y artículos para facilitar la referencia, pero estos títulos de párrafos no afectan a la interpretación de estos Términos. En el caso de que un juez o un árbitro determine que cualquier parte de estos Términos es inaplicable, la parte inaplicable se aplicará en la medida de lo posible y las partes restantes permanecerán en pleno vigor y efecto. Una vez terminada la vigencia de estos Términos, cualquier disposición que por su naturaleza deba permanecer vigente (o que establezca específicamente que permanecerá vigente) permanecerá vigente después de la terminación, incluido lo siguiente: Secciones 2, 5, 6 y 8 a 21.

18. Legislación vigente, resolución de disputas y arbitraje

Residentes de Canadá . Si reside en Canadá, esta Sección 18.a se aplica a usted: General. Estos Términos y cualquier acción relacionada con ellos se regirán por las leyes de la provincia de Quebec, Canadá, independientemente de sus disposiciones sobre conflictos de leyes. Sujeto al resto de esta Sección 18.a, la jurisdicción y sede exclusivas de cualquier acción en relación con este Acuerdo será el Distrito de Montreal y cada uno de nosotros renuncia a cualquier objeción de la jurisdicción y sede en estos tribunales, excepto en el caso de una infracción real o amenaza de infracción, apropiación indebida o violación de nuestros derechos de propiedad intelectual, donde podremos iniciar procedimientos legales en cualquier jurisdicción que elijamos. Arbitraje. Cada uno de nosotros acepta que cualquier disputa, reclamo o controversia que surja de o esté relacionada con estos Términos o con el uso del Servicio se resolverá exclusivamente mediante arbitraje vinculante, excepto que cada uno de nosotros conserva el derecho a presentar una demanda individual en un tribunal de reclamos menores y el derecho a solicitar una medida cautelar o de otro tipo en un tribunal de jurisdicción competente para evitar la infracción, violación o apropiación indebida de los derechos de propiedad intelectual. Usted reconoce y acepta que renuncia a su derecho a participar como demandante en cualquier posible acción colectiva o procedimiento de representación. A menos que usted y nosotros aceptemos lo contrario por escrito, los árbitros no podrán consolidar más de un reclamo por parte de una persona y no podrán presidir ninguna forma de procedimiento colectivo o representativo. Si esta Sección 18.a.ii se considera inaplicable, la totalidad de la Sección 18.a. se considerará nula. Reglas de arbitraje. El arbitraje estará sujeto al artículo 940 y a los términos del Código de Procedimiento Civil (Quebec). Lugar del arbitraje. A menos que usted y nosotros aceptemos lo contrario, el arbitraje se llevará a cabo en Montreal, Quebec. Decisión. Los árbitros otorgarán un laudo en el plazo especificado en el Código de Procedimiento Civil (Quebec). La decisión incluirá los hallazgos y conclusiones esenciales en los que los árbitros hayan basado el laudo. La sentencia sobre el laudo arbitral podrá dictarse en cualquier tribunal que tenga jurisdicción para hacerlo. Los daños y perjuicios otorgados por los árbitros deben ser congruentes con los términos de la Sección 16 en cuanto a los tipos y cantidades de daños y perjuicios por los que una parte puede ser considerada responsable. Expensas. Los árbitros determinarán quién es responsable del pago de las expensas asociados al arbitraje.

Residentes de EE. UU. y otros países . Si usted reside en Estados Unidos o en cualquier otro país fuera de Canadá, el Reino Unido o la Unión Europea, esta Sección 18.b se aplica a usted: En términos generales. En aras de resolver las disputas entre usted y nosotros de la forma más eficiente y rentable, usted y nosotros aceptamos resolver cualquier disputa que surja en relación con estos Términos o su uso del Servicio mediante un arbitraje vinculante. El arbitraje tiene menos formalidad que una acción judicial ante un tribunal. Utilizar un árbitro neutral en lugar de un juez o jurado, puede permitir un un trabajo de investigación más limitado (es decir, una comprobación de los hechos antes del juicio) más limitado que en un tribunal y, por lo general, la decisión no es apelable en un tribunal. Los árbitros pueden conceder los mismos daños y perjuicios que los tribunales. Nuestro acuerdo de arbitrar las demandas que surjan de o estén relacionadas con cualquier aspecto de estos Términos incluye todas las demandas, ya estén basadas en un contrato, responsabilidad extracontractual, ley, fraude, declaración falsa o cualquier otra teoría legal y con independencia de si los reclamos surgen durante o después de la finalización de estos Términos. USTED COMPRENDE Y ACEPTA QUE, AL SUSCRIBIR ESTOS TÉRMINOS, USTED Y UNSPLASH RENUNCIAN AL DERECHO A UN JUICIO CON JURADO O A PARTICIPAR EN UNA DEMANDA COLECTIVA. Excepciones. A pesar de lo dispuesto en la Sección 18.b.i, ambos aceptamos que nada en estos Términos exonera o limita nuestro derecho a (i) presentar una acción individual en un tribunal de reclamos menores, (ii) emprender acciones de ejecución a través de organismos federales, estatales o locales, (iii) solicitar a un tribunal de justicia medidas cautelares u otras medidas provisionales de ayuda al arbitraje, o (iv) presentar una demanda en un tribunal de justicia para tratar demandas por propiedad intelectual. Árbitro. Cualquier arbitraje entre nosotros se celebrará en virtud de los Procedimientos de Resolución de Disputas Comerciales y los Procedimientos Complementarios para Disputas Relacionadas con el Consumidor (llamados colectivamente “ Reglas de la AAA ”) de la Asociación Americana de Arbitraje (“ AAA ”), según lo modificado por estos Términos, y será administrado por la AAA. Si desea obtener una copia de las Reglas de la AAA, están disponibles online en www.adr.org o si llama a la AAA al 1-800-778-7879. Notificación y proceso. Si uno de nosotros tiene intención de solicitar un arbitraje, deberá enviar una notificación por escrito de la disputa a la otra parte, por correo certificado o Federal Express (se requiere firma) o, si no contamos con una dirección física registrada para usted, por correo electrónico (“ Notificación ”). Nuestra dirección para la Notificación es: Unsplash, Inc., 500—400 rue McGill, Montréal, Que, H2Y 2G1, Canadá. Cualquier Notificación debe (a) describir la naturaleza y el fundamento de la demanda o disputa, y (b) describir la compensación específica solicitada (“ Demanda ”). Tanto usted como nosotros nos comprometemos a esforzarnos de buena fe para resolver cualquier reclamo directamente, pero si no llegamos a una resolución en un plazo de 30 días tras la recepción de la Notificación, usted o nosotros podemos iniciar un procedimiento de arbitraje. Durante el procedimiento de arbitraje, la cantidad de cualquier oferta de conciliación por su parte o por nuestra parte no se revelará al árbitro hasta que este tome una decisión final y emita el laudo (si corresponde). Si nuestra disputa se resuelve mediante arbitraje a su favor, le pagaremos la cantidad mayor entre: (i) la cantidad establecida por el árbitro (si corresponde), (ii) la última resolución por escrito que hayamos ofrecido para resolver la disputa antes del laudo del árbitro, y (iii) 10.000 $ USD. Expensas. Si comienza el arbitraje en virtud de estos Términos, le reembolsaremos el pago de la tarifa de presentación si su reclamo es de 10.000 $ USD o menos. De lo contrario, el pago de las tarifas de presentación se determinará según las reglas de la AAA. Si su reclamo es de 10.000 $ USD o menos, puede elegir si el arbitraje se lleva a cabo (i) únicamente con base en los documentos presentados al árbitro, (ii) por teléfono, sin audiencias en persona o (iii) mediante una audiencia en persona según lo establecido por las reglas de la AAA en el condado (o parroquia) de su dirección de facturación. Si su reclamo es por más de 10.000 $ USD, las audiencias de arbitraje se llevarán a cabo en un lugar que hayamos acordado en el Condado de Los Ángeles, California. Si el árbitro establece que la esencia de su reclamo o el desagravio que busca en la Demanda son infundados o están presentados con un propósito inapropiado (según las normas de la Regla Federal de Procedimiento Civil 11[b]), el pago de todas las expensas se regirá por las Reglas de la AAA y usted acepta reembolsarnos cualquier importe que hayamos pagado previamente pero que usted esté obligado a pagar según las Reglas de la AAA. El árbitro emitirá una decisión fundamentada por escrito suficiente para explicar los resultados y conclusiones esenciales en los que se basan la decisión y el laudo (si corresponde). El árbitro podrá tomar decisiones y resolver disputas en relación con el pago de cargos o gastos en cualquier momento durante el procedimiento y a petición de cualquiera de las partes en un plazo de 14 días a partir de la decisión del árbitro sobre los méritos. _ Ninguna demandas colectivas_. TANTO USTED COMO NOSOTROS ACEPTAMOS QUE CADA UNO DE NOSOTROS PUEDE PRESENTAR DEMANDAS CONTRA EL OTRO SOLO EN SU CALIDAD DE INDIVIDUO Y NO COMO DEMANDANTE O MIEMBRO DE UNA QUERELLA COLECTIVA EN CUALQUIER SUPUESTO PROCEDIMIENTO COLECTIVO O REPRESENTATIVO. A menos que usted y nosotros aceptemos lo contrario, el árbitro no puede consolidar demandas de más de una persona y no puede presidir ninguna forma de procedimiento representativo o colectivo. Modificaciones. Si realizamos cambios en el futuro a este acuerdo de arbitraje (que no sean un cambio en nuestra dirección para la Notificación), usted puede rechazar los cambios enviándonos una notificación por escrito (a nuestra dirección para Notificación) en un plazo de 30 días a partir de la fecha del cambio. Si lo hace, su cuenta en el Servicio se cancelará de inmediato y este acuerdo de arbitraje, debido a haber estado en vigor inmediatamente antes de las modificaciones que haya rechazado, permanecerá en vigor tras la cancelación. Aplicabilidad. Si se determina que la Sección 18.b.vi es inaplicable o que la totalidad del acuerdo de arbitraje en esta Sección 18.b es inaplicable, entonces esta Sección 18.b será nula y, si esto sucede, usted y nosotros aceptamos presentar cualquier disputa surgida en relación con estos Términos o su uso del Servicio en la jurisdicción exclusiva descrita en la Sección 18.c.

Residentes del Reino Unido y la Unión Europea . Si reside en el Reino Unido o la Unión Europea, se le aplicará esta Sección 18.c. Este Acuerdo se rige por las leyes de Inglaterra y Gales. Los tribunales de Inglaterra y Gales tendrán jurisdicción no exclusiva para la resolución de cualquier pleito o procedimiento judicial permitido en virtud de este Acuerdo, lo que significa que, como consumidor, solo puede presentar pleitos o procedimientos judiciales contra nosotros en un tribunal en su país de residencia de los tribunales de Inglaterra y Gales. Si Unsplash desea hacer valer cualquiera de sus derechos en su contra, podemos hacerlo solo en los tribunales de su país de residencia. Además, tenga presente que las disputas pueden enviarse para su resolución online a la plataforma de Resolución de Disputas Online de la Comisión Europea.

Legislación vigente. Si usted reside en Estados Unidos o en cualquier otro país fuera de Canadá, el Reino Unido o la Unión Europea, nuestro acuerdo en virtud de estos Términos se regirá por la legislación de Nueva York, independientemente de sus principios de conflicto de leyes. Si se permite una demanda en virtud de estos Términos, usted y nosotros aceptamos la jurisdicción exclusiva de los tribunales estatales y federales ubicados en el Condado de Nueva York, Nueva York.

19. Consentimiento para comunicaciones electrónicas

Usted acepta recibir nuestras comunicaciones electrónicas tal y como se describe en nuestra Política de privacidad. Lea nuestra Política de privacidad para conocer sus opciones en relación con nuestras prácticas de comunicación electrónica. Es posible que le enviemos notificaciones, acuerdos, revelaciones u otras comunicaciones de forma electrónica.

20. Información de Contacto

El servicio es ofrecido por Unsplash, Inc., con sede en 500–400 rue McGill, Montréal, QC, H2Y 2G1, Canadá. Puede ponerse en contacto con nosotros por correo a nuestra dirección o mediante un correo electrónico a support@unsplash.com.

21. Notificación para los residentes de California

Si es residente de California, según el Artículo 1789.3 del Código Civil de California, puede contactarse con la Unidad de Asistencia para Reclamos de la División de Servicios al Consumidor del Departamento de Asuntos del Consumidor de California por escrito a 1625 N. Market Blvd., Suite S-202, Sacramento, California 95834, o por teléfono al (800) 952-5210 para resolver una queja sobre el Servicio o para recibir información adicional sobre el uso del Servicio.