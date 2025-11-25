Unsplash logo
Página de inicio de Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Obtener Unsplash+
Inicia sesión
Subir una imagen
A photo
Fotos
136 mil
Pen Tool
Ilustraciones
2,1 mil
Más
A copyright icon ©
Licencia
Arrow down
Flower
Estilo
Arrow down
Aspect ratio
Orientación
Arrow down
Unfold
Clasificar por
Relevancia
Arrow down
Filters
Filtros
Papel pintado de la naturaleza
naturaleza
fondo de pantalla
antecedentes
Fondo de escritorio
paisaje
natural
papel pintado de paisaje
Fondo de pantalla del teléfono de la naturaleza
montaña
papel pintado de flores
fondo de pantalla de samsung
Fondo de pantalla de naturaleza HD
Catur Argi
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Arqam Studio
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Cecilia Miraldi
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Deep
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Fast Ink
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Imhaf Maulana
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Nik
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Public domain vectors
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Arfa Khan
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Arfa Khan
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Masantocreative
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Brigitte Elsner
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Anna Kutukova
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Zulfahmi Al Ridhawi
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Dina Gazizova
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Brigitte Elsner
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Allison Saeng
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Swati B
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Swati B
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Viktoriya Lissachenko
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Explora imágenes premium en iStock
| Obtén tu descuento ahora
Cargar más
Unsplash logo
Haz algo increíble
Imágenes patrocinadas
Obtén un 20 % de descuento con el código UNSPLASH20
Imágenes patrocinadas
Obtén un 20 % de descuento con el código UNSPLASH20
Imágenes patrocinadas
Obtén un 20 % de descuento con el código UNSPLASH20
Ver más en iStock ↗
Ver más en iStock ↗