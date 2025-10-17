Unsplash logo
Página de inicio de Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Obtener Unsplash+
Inicia sesión
Subir una imagen
A photo
Fotos
7,6 mil
Pen Tool
Ilustraciones
837
Más
A copyright icon ©
Licencia
Arrow down
Flower
Estilo
Arrow down
Aspect ratio
Orientación
Arrow down
Unfold
Clasificar por
Relevancia
Arrow down
Filters
Filtros
Ornamento
Navidad
Ornamentos
patrón
decoración
antecedentes
árbol de Navidad
ramo de flores
Adorno de Navidad
planta
Arreglo floral
ramo
árbol
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
summertime flag
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Monika Verma
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Brigitte Elsner
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Sara Oliveira
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Mara Bushcraft
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
HJ Project
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
the iop
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Andania Humaira
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Nina Cvijovic
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Putra Arif Munazar
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Andania Humaira
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Hannah Maynor
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Risky Ming
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
DA VECTOR
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Arturo Esparza
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Gustopo Galang
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Imhaf Maulana
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Viktoriya Lissachenko
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Explora imágenes premium en iStock
| Obtén tu descuento ahora
Cargar más
Unsplash logo
Haz algo increíble
Ver más en iStock ↗
Ver más en iStock ↗