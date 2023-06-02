Unsplash logo
Página de inicio de Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Obtener Unsplash+
Inicia sesión
Subir una imagen
A photo
Fotos
73
Pen Tool
Ilustraciones
1
Más
A copyright icon ©
Licencia
Arrow down
Flower
Estilo
Arrow down
Aspect ratio
Orientación
Arrow down
Unfold
Clasificar por
Relevancia
Arrow down
Filters
Filtros
Lindo papel pintado
acuarela
textura
fondo
papel
abstracto
artístico
arte
Arte floral
Arte de acuarela
Expresión artística
fondo artístico
Formas orgánica
Emilia Croce
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Explora imágenes premium en iStock
| Obtén tu descuento ahora
Unsplash logo
Haz algo increíble
Ver más en iStock ↗
Ver más en iStock ↗