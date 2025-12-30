Unsplash logo
Página de inicio de Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Obtener Unsplash+
Inicia sesión
Subir una imagen
A photo
Fotos
25 mil
Pen Tool
Ilustraciones
148
Más
A copyright icon ©
Licencia
Arrow down
Flower
Estilo
Arrow down
Aspect ratio
Orientación
Arrow down
Unfold
Clasificar por
Relevancia
Arrow down
Filters
Filtros
Fondo de playa
playa
papel pintado de playa
antecedentes
Oceano
naturaleza
fondo de pantalla
mar
agua
verano
paisaje
Playa tropical
arena
Erone Stuff
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Ubaid E. Alyafizi
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
ILYA ROSLAN
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Evelina Mitev
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Muska Create
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Yusuf Saibani
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Luisa Roth
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
remapstudio
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
harry reafor
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Evelina Mitev
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Zulfahmi Al Ridhawi
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Free To Dive
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Eva Corbisier
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Bekeen.co
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Erry S. Nugroho
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Deep
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Explora imágenes premium en iStock
| Obtén tu descuento ahora
Cargar más
Unsplash logo
Haz algo increíble
Imágenes patrocinadas
Obtén un 20 % de descuento con el código UNSPLASH20
Imágenes patrocinadas
Obtén un 20 % de descuento con el código UNSPLASH20
Imágenes patrocinadas
Obtén un 20 % de descuento con el código UNSPLASH20
Ver más en iStock ↗
Ver más en iStock ↗