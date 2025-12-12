Unsplash logo
Página de inicio de Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Obtener Unsplash+
Inicia sesión
Subir una imagen
A photo
Fotos
733
Pen Tool
Ilustraciones
234
Más
A copyright icon ©
Licencia
Arrow down
Flower
Estilo
Arrow down
Aspect ratio
Orientación
Arrow down
Unfold
Clasificar por
Relevancia
Arrow down
Filters
Filtros
Día de muertos
dia de los muertos
dia de muertos
México
Víspera de Todos los Santos
Día de Muertos México
Caléndulas
Calavera de azúcar
Altar de Día de Muertos
caléndula
Día de la Calavera de Muertos
ofrenda
Flores del Día de Muertos
Imhaf Maulana
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Nik
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Ekaterina Bogdan
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Lungani Magwaza
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
David Palma
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Ekaterina Bogdan
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Bekeen.co
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Lungani Magwaza
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Heyho Visual
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
William Tellez
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Yeti Iglesias
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Lungani Magwaza
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Monika Lemeshonok
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Yeti Iglesias
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Ekaterina Bogdan
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Lungani Magwaza
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Yovita Frederica Widjaja
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Cecilia Miraldi
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Ekaterina Bogdan
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Lungani Magwaza
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Explora imágenes premium en iStock
| Obtén tu descuento ahora
Cargar más
Unsplash logo
Haz algo increíble
Imágenes patrocinadas
Obtén un 20 % de descuento con el código UNSPLASH20
Imágenes patrocinadas
Obtén un 20 % de descuento con el código UNSPLASH20
Imágenes patrocinadas
Obtén un 20 % de descuento con el código UNSPLASH20
Ver más en iStock ↗
Ver más en iStock ↗