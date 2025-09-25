Unsplash logo
Página de inicio de Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Obtener Unsplash+
Inicia sesión
Subir una imagen
A photo
Fotos
19 mil
Pen Tool
Ilustraciones
980
Más
A copyright icon ©
Licencia
Arrow down
Flower
Estilo
Arrow down
Aspect ratio
Orientación
Arrow down
Unfold
Clasificar por
Relevancia
Arrow down
Filters
Filtros
Arte callejero
arte
calle
graffiti
antecedentes
urbano
pared
mural
fotografía callejera
fondo de pantalla
ciudad
color
persona
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Deep
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Lorenzo Mercanti
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Allison Saeng
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Milhad
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Manuel Preciado
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Masantocreative
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Graphicook Studio
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Yeti Iglesias
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Meghan Lee
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Sanja Djordjevic
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Doodler Collective
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Adriandra Karuniawan
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Lorenzo Mercanti
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Wildan Kurniawan
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Hammam Fuad همَّام
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Explora imágenes premium en iStock
| Obtén tu descuento ahora
Cargar más
Unsplash logo
Haz algo increíble
Ver más en iStock ↗
Ver más en iStock ↗