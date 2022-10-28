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Meriç Dağlı
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Wiktoria Skrzekotowska
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Ales Krivec
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David Jusko
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Connor McSheffrey
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Anastasiya Romanova
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Getty Images
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kabita Darlami
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Andrei Mike
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Akin Cakiner
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Georgi Kyurpanov
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Quinn Simonson
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Kateryna Ivasiva
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