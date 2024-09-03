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Pantalla destrozada
vidrio roto
Ahmed
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Katelyn G
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Eyasu Etsub
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Jilbert Ebrahimi
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Ahmed
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Egor Vikhrev
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Heather Newsom
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Ivan Vranić
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Nick Fancher
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Salah Ait Mokhtar
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Tim Arterbury
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Denny Müller
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Eduardo Ramos
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Hale Tat
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Christopher Stites
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Batuhan Doğan
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Andrew Petrischev
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Mick Haupt
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Mick Haupt
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Daniel Tafjord
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