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Monumento icónico
Margaret Jaszowska
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Chris Karidis
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Svetlana Gumerova
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Arnaud Mariat
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Anthony DELANOIX
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Diogo Fagundes
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Pedro Gandra
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Jordan González
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Alex Ovs
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Filip Andrejevic
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Yovan Verma
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Fabien Maurin
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Il Vagabiondo
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Juan Ordonez
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Jad Limcaco
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Jeevan Jose
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