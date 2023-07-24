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Plaza Central
Kateryna Hliznitsova
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Laura Ghise
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Bogdan Vlad
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Ahmet Kurt
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Red Frog Galati
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Denis Nuțiu
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Bogdan Vlad
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Getty Images
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Kateryna Senkevych
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Elvis Kaiser
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Cristian Coaja
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Gabriel Stanciu
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Harald Müller
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Dan V
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Drazen Nesic
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Grafi Jeremiah
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Luis Gherasim
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Shaine Paxton
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