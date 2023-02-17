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Karolina Grabowska
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Birmingham Museums Trust
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Judson Moore
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The New York Public Library
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Getty Images
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Kier in Sight Archives
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Annie Spratt
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Bergen Public Library
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Colin + Meg
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Kier in Sight Archives
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Sung Jin Cho
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Art Institute of Chicago
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Danielle Suijkerbuijk
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Bergen Public Library
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George Pagan III
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Annie Spratt
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Danielle Suijkerbuijk
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The Cleveland Museum of Art
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Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa
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Kier in Sight Archives
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