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Torre Blanca de Tesalónica
mar
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Miltiadis Fragkidis
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Anastasius
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Leandros Papakarmezis
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Vardan Papikyan
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Miltiadis Fragkidis
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Teo Zac
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STEFANOS KERAMARIS
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Nafsika G.
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Dragos Gontariu
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Miltiadis Fragkidis
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Julie Pierens
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Jim Kalligas
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Nafsika G.
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Vianney CAHEN
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Jim Makos
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