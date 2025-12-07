Unsplash logo
Página de inicio de Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Obtener Unsplash+
Inicia sesión
Subir una imagen
A photo
Fotos
1
Pen Tool
Ilustraciones
0
Más
A copyright icon ©
Licencia
Arrow down
Aspect ratio
Orientación
Arrow down
Unfold
Clasificar por
Relevancia
Arrow down
Filters
Filtros
Terrenos baldíos
Decadencia suburbana
Deterioro del vecindario
Propiedad descuidada
Crisis inmobiliarium
Fachada desmoronada
Dificultades económica
Patio cubierto de maleza
Recesión económica
Pavimento agrietado
Arquitectura abandonada
Ejecución hipotecarium
Tizón urbano
The Quiet Atlas
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Explora imágenes premium en iStock
| Obtén tu descuento ahora
Unsplash logo
Haz algo increíble