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Estupa de Boudhanath
Sylwia Bartyzel
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Bikalpa Pokhrel
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Ajeet Manandhar
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Martin Skřivánek
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Getty Images
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Ajeet Manandhar
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Aman Shrestha
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Jochen van Wylick
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Daniele Franchi
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Saroj Shahi
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Michael Starkie
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Bibhash Paul
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Sylwia Bartyzel
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Bibhash Paul
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Prijun Koirala
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Falco Negenman
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Daniele Franchi
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Danylo Istominov
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Anja Lee Ming Becker
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Anja Lee Ming Becker
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