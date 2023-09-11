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Aditya Chinchure
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Muhammad Irfan
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Konrad Weber
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Getty Images
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Michal Mrozek
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Pedro de Sousa
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Jeanne Rose Gomez
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Getty Images
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Davi Costa
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Fang-Wei Lin
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Quaritsch Photography
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Jonny Gios
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Artem Astashov
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Sead Dzambegovic
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Maël BALLAND
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Andrej Lišakov
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Manuel Navarro
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Tristan Hess
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Daniel Frank
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