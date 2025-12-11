Unsplash logo
Página de inicio de Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Obtener Unsplash+
Inicia sesión
Subir una imagen
A photo
Fotos
4,6 mil
Pen Tool
Ilustraciones
61
Más
A copyright icon ©
Licencia
Arrow down
Aspect ratio
Orientación
Arrow down
Unfold
Clasificar por
Relevancia
Arrow down
Filters
Filtros
Tejas de techo
techo
Textura de pared
Teja
teja
arquitectura
patrón
losa
Techo
azotea
construcción
Casa
Chris Barbalis
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Michael Jasmund
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
ROCCO STOPPOLONI
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Verstappen Photography
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Fellipe Ditadi
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Jametlene Reskp
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Alvaro Araoz
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Margaret Polinder
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Jerome Maas
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Allan Rolim
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Marina Velasco
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Vidi Drone
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
engin akyurt
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Peter Muscutt
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Dominic Brügger
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Vasilis Caravitis
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Juan Castro
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Luan de Oliveira Silva
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
DDP
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Wilhelm Gunkel
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Explora imágenes premium en iStock
| Obtén tu descuento ahora
Cargar más
Unsplash logo
Haz algo increíble
Imágenes patrocinadas
Obtén un 20 % de descuento con el código UNSPLASH20
Imágenes patrocinadas
Obtén un 20 % de descuento con el código UNSPLASH20
Imágenes patrocinadas
Obtén un 20 % de descuento con el código UNSPLASH20
Ver más en iStock ↗
Ver más en iStock ↗