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FORTYTWO
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Dylan Gillis
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Kvalifik
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Andrej Lišakov
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Patrick Perkins
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Quilia
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Jo Szczepanska
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Getty Images
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Austin Distel
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Campaign Creators
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The Climate Reality Project
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Sebastien Bonneval
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Memento Media
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Timur Shakerzianov
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Curated Lifestyle
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Christina @ wocintechchat.com M
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Van Tay Media
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Evangeline Shaw
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