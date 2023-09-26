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Alex Shuper
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Rob Wicks
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Katja Ano
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Alex Shuper
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Patryk Stefanski
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Rob Thompson
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Sohail Nawaz
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Natalia Blauth
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Patryk Stefanski
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Belkis Sayin
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Yang Yinfan
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Thomas Franke
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Lena Bauermeister
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Amy Baugess
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Scott May
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Getty Images
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Steve Smith
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Kier in Sight Archives
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David Trinks
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