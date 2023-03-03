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David Monje
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Imad Alassiry
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Tahir osman
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yusefturin
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Levi Meir Clancy
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Masjid Pogung Dalangan
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Tahir osman
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Imad Alassiry
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Rumman Amin
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kheldoun imad
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Cihat Hıdır
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Aldrin Rachman Pradana
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Masjid Pogung Raya
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Alim
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Nils Huenerfuerst
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