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The Metropolitan Museum of Art
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Sergio Zhukov
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Getty Images
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The Metropolitan Museum of Art
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Romain Malaunay
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Romain Malaunay
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