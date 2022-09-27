Unsplash logo
Página de inicio de Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Obtener Unsplash+
Inicia sesión
Subir una imagen
A photo
Fotos
1,9 mil
Pen Tool
Ilustraciones
10
Más
A copyright icon ©
Licencia
Arrow down
Aspect ratio
Orientación
Arrow down
Unfold
Clasificar por
Relevancia
Arrow down
Filters
Filtros
Retrato de trabajador de la construcción
Obrero
Brazos cruzado
trabajador
Casco
seguridad
casco de seguridad
uniforme
trabajo
industria pesada
Obra
industria de construccion
Trabajador industrial
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Mina Rad
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Documerica
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Marc Zeman
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Marc Zeman
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Marc Zeman
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Jayant Chaudhary
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Kabiur Rahman Riyad
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Infinara
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Brands&People
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Austin
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
GN Group
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
surya putra
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Albert Vinas
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Sebastian Schuster
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
atelierbyvineeth ...
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Explora imágenes premium en iStock
| Obtén tu descuento ahora
Cargar más
Unsplash logo
Haz algo increíble
Imágenes patrocinadas
Obtén un 20 % de descuento con el código UNSPLASH20
Imágenes patrocinadas
Obtén un 20 % de descuento con el código UNSPLASH20
Imágenes patrocinadas
Obtén un 20 % de descuento con el código UNSPLASH20
Ver más en iStock ↗
Ver más en iStock ↗