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Paul Zoetemeijer
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Salvatore Favata
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Botond Czapp
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Salvatore Favata
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Josh Withers
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The Cleveland Museum of Art
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Daniel Mirlea
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Jonny Gios
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Jametlene Reskp
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Jon Tyson
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Gantas Vaičiulėnas
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Europeana
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K. Mitch Hodge
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Sixteen Miles Out
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Maryam Sicard
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Mikel Mirjane
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