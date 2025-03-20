Unsplash logo
Página de inicio de Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Obtener Unsplash+
Inicia sesión
Subir una imagen
A photo
Fotos
121
Pen Tool
Ilustraciones
2
Más
A copyright icon ©
Licencia
Arrow down
Aspect ratio
Orientación
Arrow down
Unfold
Clasificar por
Relevancia
Arrow down
Filters
Filtros
Residuos de la construcción
Construcción
desperdiciar
basura
escombro
demolición
construcción
montón
destrucción
hormigón
gri
Obra
rehusar
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Tamás Szabó
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Brad
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Marek Studzinski
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Marek Studzinski
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Marek Studzinski
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Brad
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Levi Meir Clancy
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
omid roshan
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Kirill Sh
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Sergej *****
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Sergej *****
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Anneliese Klotz
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Load It Up Dumpster Rental, LLC
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Kevin Grieve
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Marek Studzinski
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Explora imágenes premium en iStock
| Obtén tu descuento ahora
Cargar más
Unsplash logo
Haz algo increíble