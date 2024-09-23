Unsplash logo
Página de inicio de Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Obtener Unsplash+
Inicia sesión
Subir una imagen
A photo
Fotos
86
Pen Tool
Ilustraciones
71
Más
A copyright icon ©
Licencia
Arrow down
Aspect ratio
Orientación
Arrow down
Unfold
Clasificar por
Relevancia
Arrow down
Filters
Filtros
Recuperación ante desastres
desastre natural
desastre
destrucción
escombro
catástrofe
resto
secuela
inundación
terremoto
Decadencia urbana
Point Normal
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Kelly Sikkema
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Chandler Cruttenden
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Bibek KC
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Onur Burak Akın
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Raymond Petrik
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Raymond Petrik
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
David Clode
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
A Chosen Soul
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
sangam sharma
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Alfonso Scarpa
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Aldward Castillo
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Onur Burak Akın
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Sushanta Rokka
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Seval Torun
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Anil Baki Durmus
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
A Chosen Soul
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Navy Medicine
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Abhinav Gorantla
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Raymond Yeung
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Explora imágenes premium en iStock
| Obtén tu descuento ahora
Cargar más
Unsplash logo
Haz algo increíble
Imágenes patrocinadas
Obtén un 20 % de descuento con el código UNSPLASH20
Imágenes patrocinadas
Obtén un 20 % de descuento con el código UNSPLASH20
Imágenes patrocinadas
Obtén un 20 % de descuento con el código UNSPLASH20
Ver más en iStock ↗
Ver más en iStock ↗