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Experiencia de usuario
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Vlad Bagacian
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UX Indonesia
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Clemens van Lay
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Curated Lifestyle
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Ricardo Rocha
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Blake Wisz
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UX Indonesia
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Abdillah Studio
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Sebastien Bonneval
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Taneli Lahtinen
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Taneli Lahtinen
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Curated Lifestyle
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Casey Fyfe
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FORTYTWO
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Cova Software
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Point Normal
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The 77 Human Needs System
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Helcim Payments
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The 77 Human Needs System
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