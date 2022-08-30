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Torre de enfriamiento
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Nicolas HIPPERT
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Mike Uderevsky
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Jametlene Reskp
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Alex Shuper
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Franck V.
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Dasha Urvachova
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Austrian National Library
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Energie-portal.sk
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Dasha Urvachova
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Dasha Urvachova
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Dasha Urvachova
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Boudewijn Huysmans
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Mohamed Nohassi
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Paul Minami
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Ondrej Bocek
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Håkon Grimstad
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