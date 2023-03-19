Unsplash logo
Página de inicio de Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Obtener Unsplash+
Inicia sesión
Subir una imagen
A photo
Fotos
8,9 mil
Pen Tool
Ilustraciones
319
Más
A copyright icon ©
Licencia
Arrow down
Aspect ratio
Orientación
Arrow down
Unfold
Clasificar por
Relevancia
Arrow down
Filters
Filtros
Raíces de plantas
Raíces
Raíces de árboles
raíz de la planta
naturaleza
bosque
árbol
raíce
raíz
verde
Árbol grande
natural
Estados Unido
A. C.
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Jeremy Bishop
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Felix Mittermeier
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Emma Henderson
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Ahmet Kurt
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Eilis Garvey
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Blake Weyland
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Matteo Grando
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Danielle Suijkerbuijk
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Omar Ramadan
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Antonio Alcántara
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
GG
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Toa Heftiba
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Nicole Geri
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Sébastien Goldberg
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Zach Lezniewicz
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Natalia Blauth
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
fathia✨
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Jacob Buchhave
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Lisa Heeke
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Explora imágenes premium en iStock
| Obtén tu descuento ahora
Cargar más
Unsplash logo
Haz algo increíble