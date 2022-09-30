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Thomas Winkler
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Andres Garcia
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Ádám Berkecz
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Alex Meta
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Butuza Gabriel
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Elijah G
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Linda Gerbec
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Diego Mattevi
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Lawrence Krowdeed
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Ales Krivec
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Victor Serban
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Catalin Sandru
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Tomasz Anusiewicz
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Trnava University
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Trnava University
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Andrea Huls Pareja
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