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Puente del bósforo de estambul
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Enis Can Ceyhan
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Meriç Dağlı
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Osman Köycü
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Osman Özavcı
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Getty Images
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Ahmed Aldaie
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Hulki Okan Tabak
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Youssef Mohamed
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Ahmed
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Enis Can Ceyhan
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Joshua Kettle
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Ervo Rocks
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Getty Images
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Irina Chishkova
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Marian Strinoiu
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Efe Yağız Soysal
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Ahmet Kurt
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Leon-Pascal Jc
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Phardon Media
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Tolga Ahmetler
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