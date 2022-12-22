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Microsoft 365
Designed to help you do more with less across work and life using innovative Microsoft 365 apps, intelligent cloud services, and world-class security. ↗
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ian dooley
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Carl Heyerdahl
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Andreas Klassen
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Marissa Grootes
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Microsoft Copilot
Your AI Companion ↗
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Brock Wegner
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Nick Morrison
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Minh Pham
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Matt Ragland
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Kateryna Hliznitsova
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Unseen Studio
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Microsoft 365
Designed to help you do more with less across work and life using innovative Microsoft 365 apps, intelligent cloud services, and world-class security. ↗
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Walling
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Michael T
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Thought Catalog
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Fernando Hernandez
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kris
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