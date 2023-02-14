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Sylwia Bartyzel
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Kevin Bosc
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Henrique Ferreira
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Udayaditya Barua
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Virginia Marinova
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Mateus Campos Felipe
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The Metropolitan Museum of Art
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Egor Myznik
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Getty Images
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The Metropolitan Museum of Art
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Liligance
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Liligance
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Alex Shuper
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Jametlene Reskp
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Dan Meyers
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Devan Mnn
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Sylwia Bartyzel
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Cheng Shi Song
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Defne Kucukmustafa
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Jocelyn Allen
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