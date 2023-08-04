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George Dagerotip
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MURLIDHAR GOHEL
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bishnu sarangi
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Shree vallabh
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Aditya Saxena
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bishnu sarangi
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Jenish Ghaadiya
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Vasudev Gurjar
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Sonika Agarwal
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TARUN RAJ BN
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Shibam Pal
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krivi
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Aditya Saxena
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TARUN RAJ BN
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Dibakar Roy
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Tanmay Abhay Mahajan
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George Dagerotip
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Dibakar Roy
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The Cleveland Museum of Art
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Tanmay Abhay Mahajan
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