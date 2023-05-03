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Morgan Housel
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Kari Shea
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Mathilde Langevin
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Surja Sen Das Raj
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Matt Ridley
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Tim Alex
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Toa Heftiba
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Madalyn Cox
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Rhamely
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Martin de Arriba
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Tim Alex
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Heather Green
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Varad Parulekar
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mk. s
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Thought Catalog
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