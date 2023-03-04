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Diana Light
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The Cleveland Museum of Art
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George Dagerotip
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Birmingham Museums Trust
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Boston Public Library
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Mayur Deshpande
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George Dagerotip
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The Cleveland Museum of Art
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The Cleveland Museum of Art
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The Cleveland Museum of Art
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George Dagerotip
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The Cleveland Museum of Art
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The Cleveland Museum of Art
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The Cleveland Museum of Art
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Getty Images
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The Cleveland Museum of Art
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McGill Library
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McGill Library
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