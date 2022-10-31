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The Cleveland Museum of Art
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Birmingham Museums Trust
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The Cleveland Museum of Art
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The Cleveland Museum of Art
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Annie Spratt
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Andrej Lišakov
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Birmingham Museums Trust
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The Cleveland Museum of Art
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Chevron down
Europeana
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Europeana
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Franco Debartolo
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Smithsonian
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