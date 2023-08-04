Unsplash logo
Página de inicio de Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Obtener Unsplash+
Inicia sesión
Subir una imagen
A photo
Fotos
407
Pen Tool
Ilustraciones
8
Más
A copyright icon ©
Licencia
Arrow down
Aspect ratio
Orientación
Arrow down
Unfold
Clasificar por
Relevancia
Arrow down
Filters
Filtros
Pintura de radha krishna
arte
Arte Indio
krishna
Arte al temple
Cultura india
Obra de arte
Radha
témpera de goma
marrón
pintura
Pintura al temple
espiritualidad
George Dagerotip
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
The Cleveland Museum of Art
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
The Cleveland Museum of Art
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
The Cleveland Museum of Art
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
George Dagerotip
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
The Cleveland Museum of Art
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Art Institute of Chicago
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
The Cleveland Museum of Art
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
George Dagerotip
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
British Library
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Surajit Sarkar
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Art Institute of Chicago
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
George Dagerotip
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Smithsonian
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Smithsonian
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
The Cleveland Museum of Art
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
George Dagerotip
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
The Cleveland Museum of Art
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
The Cleveland Museum of Art
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
The Cleveland Museum of Art
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Explora imágenes premium en iStock
| Obtén tu descuento ahora
Cargar más
Unsplash logo
Haz algo increíble