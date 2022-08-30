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The Cleveland Museum of Art
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Yash Gupta
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George Dagerotip
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Smithsonian
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Birmingham Museums Trust
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Ranjith Alingal
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Eugene Nelmin
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Monojit Dutta
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Shruti Singh
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Suhas Hanjar
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