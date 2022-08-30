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Big Data (en inglés)
ordenador
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Ales Nesetril
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Ilya Pavlov
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Alexander Shatov
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Getty Images
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Growtika
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Mohammad Rahmani
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Mingwei Lim
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and machines
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Growtika
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Creative Minds Factory
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Growtika
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Philip Oroni
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Lautaro Andreani
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Rohit Choudhari
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Lautaro Andreani
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JC Daily
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Juanjo Jaramillo
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Godfrey Nyangechi
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