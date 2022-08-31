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MagicPattern
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David Trinks
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The Cleveland Museum of Art
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The New York Public Library
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The New York Public Library
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Colin + Meg
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The New York Public Library
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Mei Mei
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Smithsonian
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KC Shum
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Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa
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Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa
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Susan Wilkinson
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mdreza jalali
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The Metropolitan Museum of Art
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