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Birmingham Museums Trust
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Sei
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Markus Winkler
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Arham Jain
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Bergen Public Library
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Art Institute of Chicago
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Getty Images
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Mingwei Lim
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The Cleveland Museum of Art
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Art Institute of Chicago
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The Cleveland Museum of Art
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Philip Myrtorp
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The Cleveland Museum of Art
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Clark Gu
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The Cleveland Museum of Art
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