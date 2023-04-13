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MagicPattern
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George Pagan III
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Tobias van Schneider
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Giulia May
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Europeana
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JJ Ying
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The Cleveland Museum of Art
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Andrei Castanha
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George Dagerotip
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Pat Whelen
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Helene Holm
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Abdul Mukheem Shaik
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Sander S
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Veronica Lorine
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Pim de Boer
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