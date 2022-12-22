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Papel pintado rico
Fondo angustiado
textura granate
Efecto artístico
Textura sutil
Telón de fondo artístico
Textura artística
Antecedentes dramático
textura de acuarela
Colores intenso
Color profundo
Fondo pintado
textura de la vendimium
Kseniya Lapteva
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