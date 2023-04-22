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Watt A Lot
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Giorgio Trovato
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Michael Pointner
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Mischa Frank
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Michael Pointner
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JSB Co.
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Caspar Rae
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Vivint Solar
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Vivint Solar
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Michael Pointner
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Caspar Rae
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Watt A Lot
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Virtue Solar
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Marcel Strauß
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