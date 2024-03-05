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Alex Shuper
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Mark Basarab
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Sumner Mahaffey
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Ivan Bandura
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Getty Images
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Ashim D’Silva
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John Fowler
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simon
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Martin Sanchez
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Marek Piwnicki
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Shur Shu
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Pascal Bullan
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Alex Shuper
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Mohammad Alizade
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USGS
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Sofía Bertomeu Hojberg
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Yogendra Singh
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Nunzio Guerrera
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Harli Marten
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