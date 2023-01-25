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minimalistum
Patrón abstracto
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Elemento de diseño
diseño gráfico
Karl Hörnfeldt
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Logan Voss
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Liana S
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The Metropolitan Museum of Art
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Eva Balogh
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Jakub Żerdzicki
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Jakub Żerdzicki
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Getty Images
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Jakub Żerdzicki
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Chevron down
Jakub Żerdzicki
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Jakub Żerdzicki
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Ruliff Andrean
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Jakub Żerdzicki
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Le Tia
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Getty Images
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Logan Voss
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Eric Prouzet
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Smithsonian
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