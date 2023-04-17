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Construcción del edificio
Andy Quezada
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Josh Olalde
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James Sullivan
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Ben Iwara
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Jeriden Villegas
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Sean Pollock
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EJ Yao
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Ben Iwara
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C Dustin
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Tolu Olubode
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Danist Soh
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Getty Images
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Etienne Girardet
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Shivendu Shukla
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Josue Isai Ramos Figueroa
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Kateryna Hliznitsova
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Simone Hutsch
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