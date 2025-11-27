Unsplash logo
Página de inicio de Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Obtener Unsplash+
Inicia sesión
Subir una imagen
A photo
Fotos
6,1 mil
Pen Tool
Ilustraciones
47
Más
A copyright icon ©
Licencia
Arrow down
Aspect ratio
Orientación
Arrow down
Unfold
Clasificar por
Relevancia
Arrow down
Filters
Filtros
Natación con salmón
Agua
pescado
naturaleza
salmón
río
gri
cascada
natación
vida silvestre
buceo
verano
persona
Jonny Gios
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Brandon
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
NOAA
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Drew Farwell
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Red Zeppelin
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Vladimir Fedotov
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Jaz Blakeston-Petch
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Giulia Squillace
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Brandon
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Jared Schwitzke
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Tom Dils
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Jonny Gios
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Marty Garcia
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Max Bender
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Joseph Duarte
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Pablo Merchán Montes
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Nicole Reyes
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Auckland War Memorial Museum Tāmaki Paenga Hira
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Mario Blanco
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Explora imágenes premium en iStock
| Obtén tu descuento ahora
Cargar más
Unsplash logo
Haz algo increíble