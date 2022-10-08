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Extracción de recurso
Spencer Backman
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Leonie Clough
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Chris Münch
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Aedrian Salazar
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Wim van 't Einde
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Chris Münch
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Victor
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C M
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Wim van 't Einde
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Ryan Jubber
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Chris Münch
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Wim van 't Einde
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MiningWatch Portugal
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Jandira Sonnendeck
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Jandira Sonnendeck
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Jandira Sonnendeck
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